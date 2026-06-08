Lleó XIV signa el Llibre d'Honor del Congrés i rep dos incunables com a obsequi de les Corts

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha signat aquest dilluns el Llibre d'Honor del Congrés i ha rebut els facsímils de dos incunables com a regal institucional de cadascuna de les dues cambres que componen la Corts espanyoles. Tot això abans d'esdevenir el primer cap de l'Estat del Vaticà que s'adreça als diputats i senadors davant l'hemicicle.
Després d'arribar al palau de la Carrera de San Jerónimo i un cop concloses les salutacions, la presidenta del Congrés, la socialista Armengol ha convidat el Papa a signar el Llibre d'Honor de la cambra baixa i s'ha produït l'habitual intercanvi de regals.
En concret, Armengol ha entregat a Lleó XIV un facsímil del manuscrit 'Liber horarum' o 'Llibre d'hores', un dels llibres més antics (segle XV) i valuosos del seu fons bibliogràfic, mentre que el president del Senat, el popular Pedro Rollán li ha donat el manuscrit del Beat de Liébana, còdex de Ferran i Sança.
Seguidament, tots s'han dirigit al Saló de Plens, on el Papa i els presidents de les dues cambres legislatives han entrat per l'escala d'accés des de la Galeria de l'Ordre del Dia.