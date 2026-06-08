Pedro Sánchez surt de la nunciatura després de reunir-se amb Lleó XIV novament entre crits de "Fora!"

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha sortit a les 09:50 hores de la nunciatura apostòlica de Madrid, on s'ha reunit amb Lleó XIV. El cap de l'executiu espanyol hi havia arribat a les 09.26 hores.
Ho ha tornat a fer, com a l'entrada, entre crits de "Fora! Fora!" de diverses persones aplegades al carrer de davant l'edifici, que han mostrat el seu descontentament cada vegada que passava un cotxe d'aparença oficial.
A les 10:30 està previst que el Papa intervingui al Congrés dels Diputats, on pronunciarà un discurs davant els membres del parlament espanyol. Aquesta serà la primera vegada que un pontífex intervé a la cambra baixa.