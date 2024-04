L'exministre Manuel Castells votarà Illa i defensa un tripartit PSC-ERC-Comuns

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El sociòleg Manuel Castells, que va ser ministre d'Universitats del 2020 al 2021 com a independent a proposta dels Comuns, ha anunciat que votarà el candidat del PSC, Salvador Illa, en les eleccions catalanes, i ha defensat un Govern PSC-ERC-Comuns, "la versió política del bloc històric que transformarà Catalunya".

En un article de 'La Vanguardia', recollit per Europa Press aquest dissabte, ha valorat que aquests comicis són decisius perquè poden deixar enrere una etapa que considera de polarització social i paràlisi institucional, i prefereix donar suport a una persona que pugui emprendre "una senda del retrobament entre catalans".

Per a la pròxima legislatura reivindica que "ja s'ha acabat el morir per la pàtria" i que ara toca barallar-se amb qui sigui, diu, per obtenir els recursos necessaris per abordar els reptes actuals, com l'ecologia, la jubilació, l'ocupació, la seguretat i la igualtat home-dona.