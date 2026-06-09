L'avió de Lleó XIV aterra a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'avió en el qual viatja el papa Lleó XIV ha aterrat aquest dimarts a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a les 12.45 hores, 20 minuts després de l'hora prevista d'arribada.
Es tracta d'un Iberia A-320 CEO, que s'ha enlairat de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a les 11.52 després de participar en una trobada amb voluntaris al Pavelló 3 d'Ifema.
A l'Aeroport de Barcelona el rebran el president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el ministre d'Hisenda, Arcadi España.
També hi seran el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; l'inspector general de l'exèrcit, el tinent general Raimundo Rodríguez, i el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Xabier Gómez, entre d'altres.
Aquest dimarts està previst a les 13 la pregària de l'hora mitjana a la catedral, on pronunciarà una homilia i l'acompanyarà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
A les 20 se celebrarà la segona vigília d'oració d'aquest viatge a l'Estadi Olímpic, després de la celebrada amb joves dissabte a la plaça de Lima de Madrid.