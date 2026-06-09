Illa, España, Rull i Collboni reben Lleó XIV a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha aterrat aquest dimarts a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a les 12.45 hores en un avió d'Iberia i a les 13.01 l'han rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Hisenda, Arcadi España; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; l'inspector general de l'exèrcit, el tinent general Raimundo Rodríguez; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella; el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, i la directora de l'Aeroport de Barcelona, Eva Valenzuela, entre d'altres.
Tots ells han saludat el Papa a peu d'avió, i Illa l'ha acompanyat per la catifa vermella fins a un cotxe tancat que portarà Robert Prevost a la catedral de Barcelona, al centre de la capital catalana.