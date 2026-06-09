Uns 1.000 laics omplen la plaça Nova de Barcelona una hora abans de l'arribada del Papa

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Prop de 1.000 laics omplen la plaça Nova de Barcelona una hora abans de l'arribada del papa Lleó XIV, prevista a les 13 hores.
Entre els fidels hi ha molts joves, la majoria lluint camisa o samarreta blanca i bandera del Vaticà, però també persones de totes les edats i nacionalitats.
Els Mossos estan deixant passar progressivament la gent cap al centre de la plaça per veure el pontífex de prop, tot i que molta gent el veurà des de punts més llunyans.
Des de les 10 hores s'han sentit els primers càntics de 'Se ve, se siente, el Papa está presente', 'Esta es la juventud del Papa', 'Papa León, te queremos un montón' i fins i tot algun 'El Papa es de Castefa'.
Lleó XIV visitarà de manera privada la catedral, acompanyat del cardenal arquebisbe de Barcelona, per la pregària de l'hora mitjana.