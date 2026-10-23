L'AN arxiva la causa contra els CDR processats per terrorisme en aplicar la sentència del TJUE sobre llei d'amnistia

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha arxivat la causa contra 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que havien estat processats per un presumpte delicte de terrorisme en aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va avalar la de la llei d'amnistia al procés.
En una interlocutòria recollida per Europa Press, els magistrats de la sala penal declaren el sobreseïment lliure de les actuacions contra els dotze membres dels CDR "per extinció de la seva responsabilitat penal".
La decisió arriba després que l'Audiència Nacional enviés una qüestió prejudicial al TJUE sobre la pertinència d'aplicar la llei d'amnistia als processats, ja que, des del seu punt de vista, aquest escenari contravenia el dret comunitari i garantia la impunitat dels delictes.
L'Audiència Nacional els va processar per la seva suposada pertinença a l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), una cèl·lula integrada per un nucli radicalitzat format per individus provinents de diferents CDR.