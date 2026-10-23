Puigdemont celebra l'amnistia als CDR: "Arriba molt tard i després d'un patiment injust"

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat que l'Audiència Nacional hagi aplicat la llei d'amnistia (AN) al cas dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per presumpte terrorisme en l'operació Judes: "Una gran notícia, que arriba molt tard i després d'un patiment injust".
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, ha afirmat que aquest cas ha estat envoltat d'un linxament mediàtic obscè i d'una vulneració flagrant de drets fonamentals: "Me n'alegro que s'hagi tancat finalment un cas tan sensible i tan malintencionat (començant pel nom de l'operació, és clar)".
Aquest divendres, l'Audiència Nacional ha arxivat la causa als processats per un presumpte delicte de terrorisme, en aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar la de la llei d'amnistia al procés i declarar el sobreseïment lliure de les actuacions "per extinció de la seva responsabilitat penal".