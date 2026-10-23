Junqueras celebra l'amnistia als CDR: "Mai no haurien d'haver estat acusats de terrorisme"

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que l'Audiència Nacional hagi decidit aplicar la llei d'amnistia a 12 membres dels CDR: "Mai no haurien d'haver estat acusats de terrorisme, perseguits ni empresonats".
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, el dirigent republicà ha aplaudit que, amb aquesta decisió, la justícia s'obre pas, "però res no esborrarà el patiment viscut", ha afegit.
Aquest divendres, l'Audiència Nacional ha arxivat la causa als processats per un presumpte delicte de terrorisme, en aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar la de la llei d'amnistia al procés i declarar el sobreseïment lliure de les actuacions "per extinció de la seva responsabilitat penal".