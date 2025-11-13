L'advocat general del TJUE descarta que l'amnistia afecti interessos financers de la UE

BRUSSEL·LES 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha conclòs aquest dijous que algunes de les disposicions de la llei orgànica d'amnistia (LOA) poden ser incompatibles amb el dret comunitari --com el termini de dos mesos per dictar si la norma és aplicable en un cas--; si bé descarta que la seva tramitació respongui a una "autoamnistia" o que col·lisioni amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme o que afecti interessos financers de la UE.
L'opinió del lletrat europeu, que no és vinculant per a l'alt tribunal quan dicta sentència però sol marcar la línia de la gran majoria de les resolucions, també adverteix contra l'aixecament de les cautelars mentre es resol l'assumpte a Luxemburg.
El TJUE ha rebut diferents qüestions prejudicials relacionades amb l'aplicació de l'amnistia en quatre assumptes, però fins avui només s'han celebrat les vistes relacionades amb dos, sobre els quals es pronuncia aquest dijous l'advocat luxemburguès Dean Spielmann.
En concret, primer al·ludeix a la responsabilitat comptable de l'expresident Carles Puigdemont i altres persones en l'ús de fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, declarat il·legal pel Tribunal Constitucional, i per fer costat a l'acció exterior del procés.
El segon assumpte respon a la consulta remesa per l'Audiència Nacional en el cas de terrorisme atribuït a diversos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per aclarir si l'amnistia en aquest cas contravindria el dret comunitari i garantiria la impunitat dels delictes.