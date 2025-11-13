Junqueras (ERC) espera que el TJUE "confirmi" la resolució de l'advocat general sobre l'amnistia

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest dijous el pronunciament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia i espera que l'alt tribunal "confirmi" la decisió.
En unes declaracions a la premsa a la seu d'ERC, Junqueras ha expressat "alegria i satisfacció" per la conclusió de l'advocat general del TJUE, que descarta que l'amnistia afecti interessos financers de la UE.
Preguntat per si, després d'aquest pronunciament, veu més a prop poder ser candidat en les pròximes eleccions catalanes --abans que acabi la seva inhabilitació el 2031--, ha assegurat que és "irrellevant" el que l'afecti a ell.