Puigdemont avisa que la darrera paraula de l'amnistia la tenen els jutges que volen salvar "la pàtria"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dijous que l'última paraula sobre l'aplicació de l'amnistia la tenen "uns jutges que es van sentir cridats a salvar la pàtria".
Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat el gruix de la llei d'amnistia.
"L'opció de l'advocat general és molt explícita i molt ben fonamentada, però no oblidem que la darrera paraula la tenen uns jutges que es van sentir cridats a salvar la pàtria", ha destacat.
I afegeix que per a aquests jutges, "l'encàrrec que els va fer algú que hauria hagut de ser jutjat com a criminal de guerra és més vinculant que no pas el que pugui dir el Congrés i la UE".
Després d'advertir que han de tractar amb la justícia espanyola, Puigdemont considera que l'advocat general ha evidenciat "la indecent estratègia de dilació i manipulació amb la intenció de bloquejar l'aplicació de la llei d'amnistia en la seva totalitat, i a tothom: des dels acusats falsament de terroristes als acusats --i en alguns casos condemnats-- per una malversació inexistent".
Per això, explica que es van haver de plantar davant el primer redactat de la norma perquè, a parer seu, excloïa persones i perquè sospitaven que deixava "massa forats perquè un dia la UE la revertís".
Malgrat recordar que els van criticar per aquella decisió, ha assegurat que la van prendre amb la mirada posada en el TJUE, tot i que ha constatat que la llei d'amnistia no s'aplica "íntegrament ni a tothom".
"I no perquè no és democràtica, constitucional i d'acord amb el dret europeu. No s'aplica perquè hi ha una instrucció a la qual obeeixen cegament alguns tribunals, començant pel Suprem, algunes entitats tan fosques i opaques com Societat Civil Catalana --per cert, aliada del PSC en totes les batalles-- i Vox, que actua d'acusació popular", ha resolt.