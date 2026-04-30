Koldo defensa la seva "innocència" i reitera que no va decidir sobre les mascaretes

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exassessor ministerial Koldo García ha assenyalat aquest dijous en el judici del Tribunal Suprem que és innocent perquè no va decidir "res" sobre la compra de mascaretes del Ministeri de Transports durant la pandèmia i que l'aleshores ministre, José Luis Ábalos, el que li va encarregar és que se centrés en la recepció del material sanitari.
En la declaració, l'exassessor ha assegurat que intentaria demostrar la seva innocència davant el tribunal i ha recriminat al fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, la seva petició de 19 anys de presó, i la de fins a 30 anys de l'acusació popular que encapçala el PP.
"Jo no decideixo res. Tenia ofertes damunt la taula i passava totes les propostes als tècnics, als responsables d'allà, perquè jo no tinc aquesta capacitat de saber quina és la millor", ha indicat.
Preguntat per si l'empresari i presumpte facilitador Víctor de Aldama --tercer acusat-- va ser qui li va fer arribar l'oferta de la companyia Soluciones de Gestión, presumpte epicentre de la trama i a la qual es van adjudicar diversos contractes, ha respost que no ho recorda.
Koldo ha subratllat que "no es pagava ni un duro si no es rebia el material" i que "mig món sabia", fins i tot Soluciones de Gestión, que "els governs, les comunitats autònomes i els ministeris estaven buscant material sanitari".
"Calia portar material sanitari i és el que vam fer tots, inclòs el senyor Aldama", ha expressat, després d'afegir que la seva feina principal era que "el material arribés a Espanya".
Segons ha dit, va parlar "amb totes les persones que havia de parlar" i que va veure Ábalos --a qui "tothom trucava"-- "intentant solucionar problemes".
"Ell em va dir a mi: 'Bolca't en l'arribada de material sanitari, que arribi el material'", ha afirmat, després de negar també que intervingués en l'ordre de duplicar, de quatre a vuit milions d'unitats, la compra de mascaretes de Ports de l'Estat.