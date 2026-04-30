Koldo diu que va conèixer Jéssica Rodríguez per Aldama i que Ábalos va patir "pressió" de la seva exparella

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exassessor ministerial Koldo García ha declarat com a acusat aquest dijous en el judici del Tribunal Suprem que l'exministre de Transports José Luis Ábalos "patia pressió" de la seva exparella Jéssica Rodríguez perquè l'"amenaçava amb revelar certes coses de la seva vida privada". Així mateix, Koldo ha indicat que va conèixer la dona a través de l'empresari Víctor de Aldama.
Koldo ha indicat que Ábalos "tenia alguns problemes" en l'esfera personal i que Rodríguez "va pressionar per donar una solució" a aquests problemes. "Si no, l'opinió pública sabria certes coses. No il·legals, sinó personals", ha reblat.
L'exassessor ha puntualitzat que aquesta "amenaça amb revelar certes coses" no es refereix a "coses variables", perquè "només hi havia un punt, que era la seva vida privada".
Així mateix, ha dit que va conèixer Rodríguez "a través d'Aldama", amb la qual cosa es desdiu del que va declarar en la fase d'instrucció: "Pot ser no es correpon amb el que vaig dir el primer cop que vaig ser a la sala quan vaig comentar que la Jéssica la coneixia anteriorment".
SABIA QUE ESCOLANO PAGAVA EL PIS
Un altre dels extrems que s'ha tractat en l'interrogatori de Luzón ha estat el pis al centre de Madrid on va viure i que pagava Alberto Escolano, soci d'Aldama. Preguntat per les seves gestions, Koldo ha indicat que el va ajudar a buscar el pis de lloguer "cap ordre de ningú".
"Parlant amb la Jéssica i amb Ábalos em van indicar que volien un pis de lloguer i que n'estaven mirant. Vaig dir 'bé, a veure si us puc ajudar'", ha assenyalat Koldo.
L'exassessor ha declarat que la situació de Rodríguez era "una mica complicada" perquè "vivia en un pis compartit" mentre "ja tenia una relació personal" amb l'exministre.
A preguntes del fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, Koldo ha manifestat que sabia que Escolano --a qui li va presentar Aldama-- pagava el lloguer de l'apartament.