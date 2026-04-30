Koldo declara que va rebre bitllets de 500 euros del PSOE "totalment legals"

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exassessor ministerial Koldo García ha reconegut en el judici del Tribunal Suprem que es referia als bitllets de 500 euros com a 'chistorras', que en va rebre alguns per part del PSOE quan li retornaven despeses anticipades i que ho considera "totalment legal".
Durant la seva declaració com a acusat, Koldo ha assegurat que hi ha "ingressos acreditats" provinents de diners en metàl·lic del PSOE amb bitllets "de tota mena" i durant tres anys.
La defensa de l'exassessor ministerial li ha preguntat si va rebre bitllets de 500 com a reemborsament per aquestes despeses anticipades, a la qual cosa Koldo ha contestat que "alguns sí, però no tots", i que s'hi referia com a 'chistorras' en algun missatge intervingut.
Koldo ha afegit que per ell era "totalment legal" i ha afirmat que era per la seva feina com a subordinat de l'exministre José Luis Ábalos quan era secretari d'Organització.
No obstant això, ha negat que es referís als bitllets de 200 com a 'soles' i als de 100 com a 'lechugas': "No sé què volen dir. Llevat que 'soles' sigui la moneda del Perú i 'lechugas' vulgui dir enciams".
L'exgerent del PSOE Mariano Moreno va assegurar durant la seva declaració com a testimoni en el judici que "mai" no es van fer servir bitllets de 500, 200 o 100 euros per reintegrar despeses a Ábalos i Koldo.