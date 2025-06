Processa també la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid pel mateix delicte

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El magistrat del Tribunal Suprem Ángel Hurtado ha acordat processar al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets comès contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

La decisió té lloc vuit mesos després que el Suprem assumís la investigació el passat octubre. Al principi, quan l'assumpte estava en mans del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, la causa es va centrar en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el 14 de març del 2024 per detallar l'intercanvi de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal a càrrec de la investigació fiscal, Julián Salto.

Quan el cas va saltar al Suprem, l'alt tribunal va obrir causa contra el fiscal general per un presumpte delicte de revelació de secrets, però va descartar l'entitat delictiva d'aquesta nota de premsa.

No obstant això, en els mesos següents es va anar ampliant la investigació: per abastar una altra vegada el comunicat esmentat, per incloure les presumptes filtracions de les diligències de la Fiscalia contra González Amador per presumpte frau fiscal, i per afegir també el correu electrònic que la seva defensa va enviar el 2 de febrer del 2024 oferint-se a reconèixer els delictes fiscals a canvi de pactar.