Feijóo, després que el TS hagi enviat García Ortiz a judici: "És moment que se'n vagi ell i qui li donava indicacions"

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar aquest dilluns la sortida del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després que el Tribunal Suprem hagi proposat jutjar-lo per un delicte de revelació de secrets contra la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.

"És el moment que se'n vagi el fiscal general de l'Estat i qui li donava les indicacions", ha afirmat Feijóo en un missatge a X, que ha recollit Europa Press, pocs minuts després de saber la decisió del Tribunal Suprem (TS).

En concret, el magistrat del TS Ángel Hurtado ha acordat processar el fiscal general de l'Estat i a la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, per un presumpte delicte de revelació de secrets comesa contra Alberto González Amador, parella d'Ayuso, basant-se principalment en la filtració del correu electrònic en què l'empresari s'oferia a reconèixer delictes per pactar. A més, insisteix a afirmar que va actuar per "indicacions" de la presidència del Govern central.

La decisió té lloc vuit mesos després que el Suprem assumís la investigació el passat octubre. Al principi, quan l'assumpte estava en mans del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), la causa es va centrar en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el 14 de març del 2024 per donar detallat compte de l'intercanvi de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal a càrrec de la investigació fiscal, Julián Salto.