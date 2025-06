El Govern central manté la "confiança" en el fiscal general i demana respectar la "presumpció d'innocència"

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que el Govern central manté la "confiança" en el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i descarta que hagi de dimitir, després que el Tribunal Suprem hagi acordat processar-lo per un presumpte delicte de revelació de secrets.

Torres ha posat l'accent a respectar la "presumpció d'innocència" del fiscal així com els "passos" de la justícia i ha assenyalat que hi ha hagut casos de persones que han acabat en judici oral que finalment han estat "exonerades", segons ha indicat en unes declaracions al programa 'Mañaneros' de Televisió Espanyola.

Preguntat sobre si és sostenible que hi hagi un fiscal assegut al banc dels acusats, defensa que de moment no hi ha cap sentència sinó un procés d'instrucció que culmina ara "en el qual hi ha hagut molta opinió sobre com s'ha fet". Per tant, considera que aquesta presumpció d'innocència "cal mantenir-la fins al final".