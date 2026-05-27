Actualitzat 27/05/2026 16:18

El jutge Pedraz demana a l'UCO requerir informació al PSOE sobre la campanya del PSC del 2024

Agents de la Policia Nacional a la seu del PSOE aquest dimecres
Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire Díez, ha sol·licitat a la Unitat Central Operativa (UCO) que requereixi al PSOE documentació sobre la campanya del PSC en les eleccions catalanes del 2024.

Segons recull la interlocutòria de requeriment a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge sol·licita la documentació íntegra i comptable relativa als comicis celebrats a Catalunya el 12 de maig del 2024.

Es demana la documentació presentada davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre la campanya, incloent estats comptables, contractes i factures i despeses de propaganda i publicitat durant el període oficial de campanya del 26 d'abril al 10 de maig del 2024.

