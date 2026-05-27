El TSJC investiga Joan Ignasi Elena (ERC) per adjudicacions irregulars a Altafulla

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga el diputat d'ERC al Parlament i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, com a cooperador necessari d'un presumpte delicte de prevaricació pel qual s'investiga al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla (Tarragona) i diputat al Congrés dels Comuns, Fèlix Alonso Cantorné, segons ha avançat 'El País' i constata la interlocutòria consultada per Europa Press.
La sala civil i penal del TSJC ha acordat assumir la competència per a la instrucció d'una causa iniciada a la plaça 4 del tribunal d'instància del Vendrell (Tarragona) per presumptes irregularitats en adjudicacions públiques per part de l'Ajuntament d'Altafulla.
La resolució signada i notificada aquest dimecres, reconeix la competència de la sala civil i penal, d'acord amb el criteri expressat per la Fiscalia, per assumir-ne la competència, atès que Joan Ignasi Elena és aforat.
El TSJC investiga els contractes menors que l'Ajuntament d'Altafulla va signar entre 2017 i 2019 amb la consultora Sinergia Energia Dret i Media Ambient SLP --participada i administrada per Elena-- per a serveis d'assessorament jurídic, que haurien infringit la llei de contractes del sector públic aleshores vigent.
El tribunal entén que hi ha "indicis prou sòlids de responsabilitat criminal en determinats processos de contractació pública, en els quals també van poder participar com a presumptes cooperadors" Elena i una altra persona.
La interlocutòria sosté de manera "provisional, presumpta i merament indiciària" que el consistori va fer contractes menors per evitar la licitació pública d'aquests serveis en haver-se concertat els investigats en el seu propi interès i violentant els principis i les regles en matèria de contractació pública, que exigien una licitació pública basada en el respecte a la transparència i al tractament igualitari entre els licitadors i candidats.
ELS PAGAMENTS
Per aquests serveis, Sinergia va rebre 1.300 euros de manera mensual, emetent-se 13 factures amb el concepte d'assessorament, si bé fora de contracte s'haurien emès 9 factures més amb el mateix import per conceptes similars.
En total, la suma de les 22 factures emeses entre novembre del 2017 i juliol del 2019, pagades per l'Ajuntament d'Altafulla a la mercantil dels investigats, s'enfilen a 25.046,67 euros, que van superar el preu del contracte que era de 15.600 euros.
Així mateix, s'investiga l'adjudicació a Sinergia, també mitjançant la figura del contracte menor, dels plecs per a la planificació del Casal Municipal de la Violeta, per la qual la consultora va cobrar 5.000 euros sense IVA, si bé "es tractava d'una de les tasques que habitualment eren realitzades pel personal municipal".
El tribunal considera que s'hauria fet un ús indegut de la pròrroga i de la figura del contracte menor, que s'hauria actuat en contra dels informes desfavorables de la interventora municipal i en absència dels informes del Secretari de l'Ajuntament, i que s'hauria contractat empreses dirigides per persones que "suposadament mantenen una vinculació política estreta amb el partit de l'alcalde (Sumar En Comú Podem)".
El TSJC sosté que Elena no podia desconèixer la normativa relativa a la contractació pública, tant per la seva experiència pública com a professional, ja que a més de ser advocat havia estat alcalde de Vilanova i la Gertrú entre 2005 i 2011.