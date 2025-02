Alerten del risc que l'operació es llegís com "un simple canvi de cadires"

GIRONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha rebutjat aquest dimarts la possibilitat de presentar ara com ara una moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols: "No és viable".

"No és viable substituir un govern en minoria per un altre govern en minoria perquè hi ha el risc que la ciutadania cregui que es tracta d'un simple canvi de cadires", destaquen en un comunicat conjunt de la comunicació del partit i de Junts Ripoll.

Així, consideren que l'oportunitat de presentar una moció de censura estaria fora de dubte, però "les condicions que es viuen a Ripoll la fan de moment inviable".

El partit, que presideix Carles Puigdemont, avisa que una moció de censura augmentaria el risc que Orriols incrementi el "victimisme i una confrontació social de difícil reconducció, com a mínim a curt termini".

"Ja hem vist que a AC aquesta estratègia li interessa i no té cap límit ètic per aconseguir el seu propòsit", afegeix la formació, que defensa que una suposada alternativa a Orriols ha de ser forta, amb gran suport popular i fruit de la voluntat majoritària dels ripollesos.

A LES URNES

Així, asseguren que volen combatre l'alcaldessa de Ripoll a les urnes i no als despatxos: "A derrotar-la allà on la democràcia parla més clar que mai, que és a les urnes".

Per Junts, Orriols s'ha dedicat a defensar l'interès del seu projecte polític, a explotar el seu "victimisme" i a utilitzar l'Ajuntament per posar-lo al servei de la seva estratègia electoral.

Després de constatar que a Ripoll hi ha un govern en minoria, acusen l'alcaldessa d'haver-se instal·lat en la "confrontació sistemàtica", la qual cosa impedeix la possibilitat d'arribar a acords, i de convertir el municipi i els seus habitants en instruments de l'estratègia del seu partit en una campanya electoral permanent, puntualitzen.

Per això, consideren que Orriols va assumir l'alcaldia però no ha estat capaç "de teixir les aliances necessàries" per defensar l'interès general del municipi.

En la seva opinió, la polèmica ha erosionat la imatge de Ripoll i han expressat preocupació "per la gestió dels problemes complexos i per la fractura de la convivència que comporta el règim personalista" d'Orriols.