Orriols (AC), després de caure la moció de censura contra ella: Ripoll guanya el "pols"

GIRONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha assegurat aquest dimarts que "el resum de la jornada és que hi ha hagut un pols" i que l'ha guanyat, segons la seva opinió, el municipi de Ripoll, després que Junts hagi anunciat aquest mateix dimarts que no veuen viable ara com ara la moció de censura per fer-la fora de l'alcaldia.

Ho ha dit en un missatge a X i recollit per Europa Press, com a reacció al fet que, després del 'no' de Junts, la resta de l'oposició no disposa de prou majoria a l'Ajuntament de Ripoll perquè tiri endavant la moció.

Amb això, en un altre missatge a X, Orriols ha remarcat que no farà "sang" amb la decisió de Junts perquè, textualment, té el que volia.

També ha dit que se sent orgullosa de ser alcaldessa de Ripoll: "M'escarrassaré de valent per fer-me digna de la vostra confiança. Visca Ripoll i visca Catalunya", ha conclòs.

Junts, a través d'un comunicat, ha rebutjat la possibilitat de presentar ara com ara una moció de censura contra Orriols, en considerar que "no és viable substituir un govern en minoria per un altre govern en minoria perquè hi ha risc que la ciutadania cregui que es tracta d'un simple canvi de cadires".