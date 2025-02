Junts Ripoll (Girona) nega haver trencat "cap pacte" després de descartar la moció de censura

RIPOLL (GIRONA), 18 (EUROPA PRESS)

El regidor de Junts a l'Ajuntament de Ripoll (Girona), Ferran Raigon, ha negat aquest dimarts haver trencat "cap pacte" amb altres grups de l'oposició en descartar la possibilitat d'impulsar una moció de censura contra l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols (AC).

"De pacte subscrit no n'hi havia cap. No s'ha trencat cap pacte. Hi ha hagut converses. Hem pres una decisió i estem convençuts d'aquest canvi. Un canvi que si ha de ser, serà el 2027 i a les urnes, no als despatxos", ha recalcat en una roda de premsa juntament amb la resta de regidors del partit a Ripoll i el secretari general de Junts, Jordi Turull.

Segons Raigon, la decisió de descartar la moció de censura és conjunta entre el grup municipal i la direcció del partit, amb la qual cosa ha negat d'aquesta manera que s'hagi pres "des de Barcelona".