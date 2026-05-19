Jonathan Andic diposita una fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó provisional

MARTORELL (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, ha consignat 1 milió d'euros de fiança i ha abandonat els jutjats acompanyat dels seus advocats cap a les 16.50 després que la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) hagi acordat aquest dimarts la presó provisional eludible sota fiança per a ell en ser detingut per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare.
Així ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, en el qual precisa que la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell també ha decretat mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i personacions setmanals als jutjats.
La causa, en la qual s'investiga la mort d'Isak Andic, que va morir el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona) es manté oberta per homicidi i aquest dimarts s'ha aixecat el secret de les actuacions.