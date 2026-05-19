La família de Jonathan Andic afirma que "no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes"

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Portaveus de la família Andic han defensat la innocència de Jonathan Andic, detingut aquest dimarts per la seva presumpta implicació en la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic: "No existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell".
En un comunicat, la família Andic reclama que es respecti el "principi de presumpció d'innocència" de Jonathan Andic, qui aquest matí ha estat conduït pels Mossos d'Esquadra fins als jutjats de Martorell (Barcelona) perquè presti declaració davant la jutgessa que investiga el cas.
Segons aquests portaveus autoritzats, "el convenciment sobre la seva innocència és absolut" i han manifestat que estan segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà.