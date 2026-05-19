Presó provisional sota fiança per a Jonathan Andic després de declarar per la mort del seu pare

La jutgessa decreta mesures cautelars de retirada del passaport i personacions setmanals al jutjat
MARTORELL (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
La titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) ha ordenat aquest dimarts presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, després de declarar com a investigat per la defunció del seu pare, mort el 14 de desembre del 2024 en caure per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).
La titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell també ha decretat mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i personacions setmanals als jutjats.
El primogènit del fundador de Mango ha declarat durant més d'una hora i només ha respost a preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell.
Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic per un presumpte delicte d'homicidi aquest dimarts al matí i, abans de passar pels jutjats, on ha arribat conduït amb les mans emmanillades a l'esquena, ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos a Martorell.