Illa veu un missatge d'"estabilitat" en el pacte dels suplements de crèdit amb els agents socials

Romero defensa que l'acord dona "cobertura" als 4.000 milions afegits

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que pactar els suplements de crèdit amb les patronals i els sindicats envia un missatge d'"estabilitat, ambició i consens", en la signatura de l'acord aquest dilluns.

També hi ha participat la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i hi han estat presents el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a més del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el de Pimec, Antoni Cañete; la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el de la UGT de Catalunya, Camil Ros.

Illa ha dit que "són tres coses que convenen molt en els temps que corren" i ha agraït la predisposició dels agents socials i econòmics per signar l'acord.

Ha defensat que els governs necessiten estabilitat per tenir temps per desenvolupar les seves polítiques, raó per la qual ha definit de "molt important" poder-ne tenir.

Així mateix, ha explicat que són acords ambiciosos, la qual cosa ha dit que "no està renyit" amb el realisme, la prudència o el saber fins on es pot arribar, ja que, textualment, sense ambició, les coses no surten.

El president de la Generalitat ha recordat que no cal arribar a aquests acords amb sindicats i patronals, però que "és molt bo" que s'eixampli el consens assolit amb altres grups polítics per enviar el missatge que és possible posar-se d'acord.

GENEROSITAT

Romero ha defensat que l'acord signat amb els agents socials dona "cobertura" als 4.000 milions d'euros afegits amb els tres suplements de crèdit al pressupost prorrogat del 2023.

Així, ha agraït la generositat i l'exigència dels sindicats i les patronals per arribar a aquest pacte: "No són fàcils aquests acords, però amb la feina i amb la voluntat de tots hem estat capaços d'arribar-hi".

"Un acord que, sobretot, fa referència i fa incidència en els temes que més els preocupa", ha assenyalat la consellera, que ha explicat que el pacte dona més recursos per garantir una ocupació de qualitat i impulsar la formació professional (FP).

Romero també ha reivindicat que es tracta d'un acord molt complet i que la "voluntat del Govern és dialogar i acordar el màxim possible", sempre de bracet amb els agents socials i econòmics.

A parer seu, els suplements de crèdit pactats amb ERC i els Comuns permeten "protegir els serveis públics, però també continuar generant" prosperitat compartida.