Sánchez Llibre (Foment) veu l'acord per als suplements de crèdit com "positiu i necessari"

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha definit l'acord entre el Govern i els agents socials i econòmics per als suplements de crèdit com "positiu i necessari per al país", després de la signatura del pacte aquest dilluns

També hi han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb el de Pimec, Antoni Cañete; la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i hi han estat presents els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper.

Sánchez Llibre ha assenyalat que "tot allò que representi un consens entre sindicats i patronals és positiu" i ha mostrat la voluntat que aquests pactes es puguin extrapolar a altres àmbits del Govern.

"Som gent seriosa, ens agrada el consens, ens agrada l'estabilitat econòmica i ens agrada l'estabilitat política", ha afegit.

No obstant això, Sánchez Llibre ha retret les mesures fiscals plantejades pel Govern sobre habitatge, que ha dit que van "en detriment de la llibertat del mercat".