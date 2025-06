Cañete (Pimec) demana que no es prorroguin més els comptes: "Un país sense pressupost no funciona"

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha demanat que no es tornin a prorrogar els comptes de la Generalitat: "Un país sense pressupost no funciona".

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa al Palau de la Generalitat després de la signatura d'un pacte entre el Govern, les patronals i els sindicats per als suplements de crèdit, que han afegit 4.000 milions d'euros als pressupostos prorrogats del 2023.

"L'any passat va ser un fracàs", ha lamentat Cañete després de recordar que la Generalitat no va arribar a un acord amb els grups parlamentaris, raó per la qual ha demanat que això no torni a passar.

Així mateix, ha valorat que el pacte assolit entre el Govern i els agents socials és un "element a destacar i molt positiu", ja que s'ha prioritzat buscar consensos.

Cañete també ha reclamat que es mantinguin els 584 milions del Pacte Nacional per la Indústria: "Aquest és un d'aquests elements que si no hi hagués acords i suplements de crèdit tindríem un problema".