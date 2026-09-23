Illa veu "errors inacceptables" en educació amb les PISA en no elevar-ho als responsables polítics

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apuntat a "errors greus i inacceptables" en el procés de les proves PISA 2025 per part de la Conselleria d'Educació i FP, i a deficiències en la transmissió d'informació dels responsables tècnics als responsables polítics en el si del departament.
Ho ha dit aquest dimecres al Parlament durant la seva compareixença per explicar l'error en les proves PISA (que va comportar la destitució de la secretària general d'Educació i l'obertura de 3 expedients), i que també ha estat marcada pel conflicte docent a Catalunya i el debat sobre el model educatiu que el Govern i els grups abordaran aquesta setmana.
Ha afirmat que durant mesos hi havia informació en l'organització sobre la incidència de les PISA "que no va arribar als nivells de decisió que ho haurien d'haver sabut".
Ha relatat que els responsables polítics no van tenir constància de l'error fins el febrer del 2026, quan l'abril del 2025 es va començar a tenir constància de les incidències que van excloure una xifra superior dels alumnes permesos, la qual cosa invalida la mostra i impedeix comparacions en el temps i territorials.
"Durant mesos existia dins l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de les PISA que no va arribar als nivells de decisió que n'haurien d'haver tingut coneixement", ha explicat.