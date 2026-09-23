Sales exigeix destituir Niubó per les PISA i insisteix en una comissió d'investigació

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha exigit aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que destitueixi la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, per l'"escàndol" de les proves PISA i ha insistit a demanar una comissió d'investigació.
"La prova definitiva que li importa poc l'educació és que encara mantingui Niubó, la pitjor consellera de la història. Era molt difícil prendre aquest títol al conseller Cambray. Niubó ho ha aconseguit, ha batut tots els rècords" amb un parèntesi en què el conseller Albert Dalmau va assumir les seves competències mentre va estar de baixa, ha apuntat a la cambra catalana.
Sobre el balanç de la gestió educativa, ha preguntat al president català què més ha de fer la consellera perquè "en qualsevol empresa, Niubó ja no hi treballaria", i l'ha advertit que mentre Niubó continuï al departament ell és corresponsable de les seves decisions.
A més d'un ple monogràfic, ha reclamat una comissió d'investigació i ha instat Illa a concretar quan va tenir constància de les irregularitats; el motiu pel qual el Govern "va manipular" la mostra d'alumnes; qui va dirigir i va controlar el procés; per què no es va reaccionar davant els avisos que va rebre el departament i qui n'assumirà les responsabilitats polítiques.
També ha criticat que convoqui una cimera de partits sense comptar amb els representants del sector, l'ha acusat de prometre "una educació de primera amb un finançament de segona" amb el seu compromís de destinar el 6% del PIB al sector i ha criticat que presenti un pla de climatització a les escoles amb la mirada posada fins al 2031 que, a parer seu, té un caire electoral.