Alejandro Fernández (PP) retreu a Illa les seves "excuses" per les PISA i li exigeix canvis estructurals

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, les seves "excuses" per l'error en la mostra de l'informe PISA i li ha exigit canvis estructurals si vol comptar amb el PP en el debat sobre l'educació.
En el seu torn de rèplica després de la compareixença d'Illa a la cambra catalana aquest dimecres, Fernández ha acusat el Govern d'ocultar deliberadament les dades de les proves PISA i ha sostingut que "si el pacte nacional sobre l'educació és reforçar el pacte pel fracàs i no canvia allò essencial" en aquest àmbit, el Govern no podrà comptar amb la seva formació.
"Vostè fa el que li dona la gana, que és aprofundir en uns errors que ens han conduït al desastre i a sobre dir-nos que és que no tenim sensibilitat ni vocació de diàleg, etcètera. Jo no he vist una vocació genuïna de canvis en la seva intervenció, tert d'algunes coses cosmètiques i moltíssimes excuses", ha criticat el dirigent popular.
En aquest sentit, i després de reiterar que Illa és el màxim responsable de la situació educativa, ha plantejat un seguit de propostes basades en el "gradualisme davant el fanatisme ideològic" en qüestions com la inclusió d'alumnes amb necessitats especials o immigrants nouvinguts, o la immersió lingüística.
"L'obsessió de convertir en un balneari les aules els perjudica a ells perquè no entenen res, perquè no han tingut el procediment previ d'integració i a més ralenteix els altres", ha conclòs Fernández, que ha defensat que no és de ser insensible dir que hi ha alumnes amb necessitats especials que no es poden incorporar a la línia educativa convencional.