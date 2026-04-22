Illa es va assabentar "fa algunes setmanes" de la investigació al seu cap de gabinet i defensa mantenir-lo

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que està informat "des de fa algunes setmanes" de la investigació al seu cap de gabinet, Eduard Rivas, per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona), i ha defensat que continuï en el càrrec.
"M'ho va dir i em va explicar què havia fet, i l'actitud que vaig veure era la correcta, i per tant li mantinc la confiança", ha dit en una entrevista a Onda Cero aquest dimecres recollida per Europa Press, en la primera vegada que es pronuncia després d'anunciar-se dimarts la investigació.
Ha negat que haver-ho sabut des de fa setmanes i no haver-ho fet públic hagi estat ocultar-ho: "Hem explicat tot el que hi ha", i ha subratllat que l'important és l'actitud de Rivas, segons ell.
Ha defensat que té estàndards molt estrictes en matèria de comportament ètic, i que alhora aplica el criteri de justícia: "Està fent el que ha de fer, que és col·laborar. I m'ha assegurat que va actuar en tot moment conforme a les lleis, i per tant li he ratificat la meva confiança".
"No tinc per què prendre cap decisió, al contrari, hem d'esperar a veure en què es resol això i jo tinc plena confiança en què es resoldrà d'una manera satisfactòria per al meu cap de gabinet. És una persona a més que conec bé", ha afegit.
Segons Illa, quan en el seu espai polític hi ha hagut evidències de possibles casos de corrupció s'ha actuat amb contundència i rapidesa, i és el que ell faria en aquest cas, fins i tot apartant-los de la formació: "Si tingués evidències d'ell o de qualsevol persona del meu equip, doncs actuaria amb contundència com correspon en aquests casos".
PRESSUPOSTOS A CATALUNYA
Sobre la negociació pressupostària a Catalunya, ha defensat la retirada del projecte inicial després de no aconseguir pactar els comptes amb ERC, i ha assegurat que continuen treballant amb els republicans per tenir-los aprovats a tot estirar al juliol.
"Vam acordar que els retirava, els negociàvem, i que en aquest període de sessions hi hauria un acord pressupostari, i en això estic. Jo compleixo els meus acords i estic segur i espero que compleixin amb la seva paraula", ha afirmat.
Ha negat que elements com els comicis a Andalusia hagin interferit en el calendari, i ha dit que ell no condiciona la política catalana a altres realitats, i ha afegit: "Jo no em puc comprometre a coses que no depenguin de mi".
"He deixat clar en tot moment que puc complir amb coses que depenguin de mi, i les compleixo, i l'àmbit de negociació dels pressupostos de Catalunya ha de ser la política catalana. Un altre àmbit de negociació és la política espanyola: tots tenen els seus mecanismes; ERC és un partit necessari en la governabilitat", i ha dit que aquests acords també s'han de complir.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Respecte al model de finançament autonòmic, ha criticat la posició dels presidents autonòmics del PP que, segons ell, en negar-se a acceptar el model proposat pel Govern central, renuncien a recursos per als seus territoris: "Vols millorar la sanitat, dius que no a 4.800 milions i a sobre dius que abaixaràs impostos? A mi els números no em surten. I vaig aprovar matemàtiques sempre. Se'm donaven força bé".
Ha defensat el principi d'ordinalitat, i també que s'inclogui una quota de solidaritat: "No he discutit mai el principi de solidaritat, per convicció política. I no m'ho han exigit mai els meus socis", i ha dit que és de sentit comú que cap comunitat rebi menys que una altra si aporta a la solidaritat d'aquesta altra.
Sobre les crítiques del PP, ha lamentat que tinguin a veure amb que sigui una proposta dissenyada des de Catalunya: "Per què a Andalusia no ha proposat, el senyor Moreno Bonilla, un model de finançament autonòmic? No ha tingut temps en vuit anys de fer una proposta en aquest sentit?", s'ha preguntat.
AMNISTIA
Illa ha tornat a mostrar el seu desacord amb el fet que no s'hagi aplicat la llei d'amnistia als líders de Junts i ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i ha dit que la normalització a Catalunya serà "plena" quan això passi.
"Per mi serà plena quan el senyor Junqueras es pugui presentar, si així ho desitja ell i el seu partit, a les eleccions, i el senyor Puigdemont, per citar les altres persones més conegudes, pugui tornar. I desitjo que sigui així", ha valorat.