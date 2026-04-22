Illa defensa "radicalment" la regularització i els requisits de català per renovar permisos

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat aquest dimecres "radicalment a favor" del procés de regularització extraordinària de persones migrants impulsat pel Govern central, i que en la renovació dels permisos de residència s'incloguin requisits sobre el coneixement del català.
"Jo estic molt a favor de la regularització d'aquestes persones immigrants, molt a favor, radicalment a favor. I en aquest procés de regularització, el que estem dient és: 'Vostè per regularitzar-se no ha d'acreditar res. Per renovar aquest permís al cap d'un any, demostri que s'ha arrelat'", ha dit en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.
Ha recordat que el coneixement del català ja és un requisit per a l'obtenció de permisos de residència i que, tot i que en la regularització extraordinària no ho sigui, ha de ser un requisit per a la renovació dels permisos.
"Que coneguin el català crec que els ajudarà a integrar-se i desenvolupar-se aquí. També és un signe de respecte per a altres ciutadans d'aquí que tenen dret a parlar la seva pròpia llengua a l'espai públic", i ha afegit que es posaran recursos per facilitar l'aprenentatge de la llengua, com l'augment de les places dels cursos públics de la Generalitat.
BURCA EN ESPAIS PÚBLICS
En el debat sobre la prohibició del burca en espais públics, ha afirmat que no li agrada que es faci servir, i alhora que s'ha de respectar la llibertat religiosa, i també ha expressat: "No em trobo, quan passejo per Catalunya, gent amb burca".
Ha defensat algunes regulacions municipals com les impulsades per l'Ajuntament de Lleida, que nega que siguin racistes: L'ordenança d'espai públic i de convivència diu que al carrer ni vas despullat ni et tapes la cara. I fan un esment específic a salvaguardar els drets fonamentals en l'àmbit religiós. No hi ha cap acte racista aquí".
"NO SÓN RACISTES"
Preguntat per les declaracions de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en què va acusar Junts de ser un partit classista i racista, ha negat que ho sigui: "Poden tenir algunes opinions que jo no comparteixo i, de fet, moltes no les comparteixo, però no són racistes. Em sembla una qualificació desafortunada".
"Per descomptat, racistes no són. Aquí sí que haig de ser clar. Els seus dirgents polítics, els dirigents de Junts amb els quals jo tracto, no són racistes", ha defensat el president, que ha dit que és un partit polític que no és uniforme, i que tenen polítiques de centredreta.