Illa critica la citació de Pujol a Madrid i demana seny com la "base adequada per a la justícia"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat la citació judicial de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol dilluns vinent davant l'Audiència Nacional (AN) perquè presti declaració presencialment i se sotmeti a un nou reconeixement mèdic, i ha apel·lat al seny català com la "base adequada per a la justícia".
"Demano seny. En el seny hi ha sempre la base adequada per a la justícia", ha dit Illa, en la clausura de l'acte del Dia de les Esquadres 2026 aquest dimecres al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) i que ha encapçalat juntament amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius.
El president ha explicat que el dilluns 13 d'abril va tenir una conversa per telèfon amb Pujol, en la qual l'expresident va excusar la seva assistència a un acte al Vendrell (Tarragona) per inaugurar l'Any Pau Casals.
"Em va dir: 'Res no em fa més il·lusió que assistir a la inauguració de l'Any Casals'. Pau Casals, la pau, el patriotisme de Catalunya... 'Però no puc venir. Estic fluix', em va dir. 'No em sento amb forces de venir, i demano que m'excusi vostè perquè em feia il·lusió ser-hi'", ha relatat Illa.
"No podia anar al Vendrell. Ho dic perquè el Vendrell és bastant més a prop que Madrid. I demano seny", ha insistit el president.