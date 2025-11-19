Illa reivindica "resultats" en finançament i Junts li demana que doni explicacions al Parlament

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat haver assolit "resultats" respecte al model de finançament singular per a Catalunya, la qual cosa creu que no s'havia aconseguit en els darrers anys, mentre que Junts li ha demanat que comparegui al Parlament perquè presenti i expliqui la seva proposta en aquesta matèria.
"Des del 2014 no hi ha hagut cap avenç. Governaven vostès aquí durant molt d'aquest temps. Poden exhibir molta queixa. Cap resultat. Jo, en un any i dos mesos de govern, puc exhibir dos resultats", ha dit aquest dimecres durant la sessió de control al Govern, en resposta a la presidenta de Junts a la cambra, Mònica Sales.
Els resultats obtinguts són, segons el president, l'acord de la comissió bilateral Govern central-Generalitat del mes de juliol en què es va pactar desenvolupar un model de finançament per a Catalunya i l'anunci en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de dilluns que es presentarà el model a les comunitats autònomes entre gener i febrer.
"Són resultats tangibles. I la pregunta que ens fem tots, almenys jo, és què faran vostès? Estar al costat dels interessos de Catalunya o continuar abonant la queixa, la queixa i la queixa?", ha preguntat Illa.
PETICIÓ DE COMPAREIXENÇA
Per la seva banda, Sales ha retret al president que no hi hagi informació sobre el grup d'experts que va crear el Govern per abordar aquesta qüestió: "Ni una línia estratègica, ni un informe, ni una sola proposta pública", i ha lamentat que la proposta perquè la Generalitat recapti l'IRPF íntegrament el 2026 s'hagi ajornat al 2028.
Per tot plegat, la seva formació ha registrat una petició a la Mesa del Parlament perquè Illa comparegui per exposar el seu model i proposta de finançament: "Menys pancartes i més compromisos i no tanta propaganda", ha reclamat.
També ha preguntat al president si té un model propi o si assumeix el que va presentar la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en el CPFF: "Té una proposta per als interessos dels catalans o es conforma amb un model dissenyat pel Govern espanyol al servei de Pedro Sánchez? Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?".
INVERSIONS A CATALUNYA
Pel que fa al retret de Junts sobre la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya, Illa ha assegurat que "pròximament hi haurà avenços tangibles per poder garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament".
En aquesta matèria, la Generalitat i el Govern central van pactar al febrer la creació de dos grups de treball sobre el dèficit d'inversions i finançament a Catalunya, que no s'han reunit encara, ha assenyalat Sales.
"Estem treballant en aquesta direcció", ha garantit Illa, que ha afegit que en finançament estan més a prop d'aconseguir solucionar un problema que en molts anys altres governs han estat incapaços de resoldre, en les seves paraules.