Illa assegura que el topall al lloguer funciona i que el preu "s'ha contingut i està baixant"

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la llei d'habitatge està funcionant a Catalunya, i que es nota en el preu dels lloguers: "La llei de l'habitatge funciona. A Catalunya funciona bé. El preu del lloguer s'ha contingut i està baixant. A Barcelona, un 4,9%".
Ho ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament, a preguntes del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, sobre la situació de l'habitatge, malgrat dir que no està satisfet amb les dades en aquest àmbit i que hi ha "molt espai de millora".
El president ha lamentat que hi hagi "informes finançats per segons qui que s'obstinen a dir que no", però ha garantit que funciona, la qual cosa no impedeix que continuïn prenent altres mesures per incentivar la construcció de més habitatge protegit i la intervenció del mercat.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
En el seu torn, Fernández ha assegurat que les mesures que ha plantejat l'esquerra han "enfonsat el mercat de l'habitatge", i ha assegurat que els resultats no havien estat pitjors en tota la història.
Ha criticat mesures com la reserva del 30% en noves construccions a habitatge assequible o la limitació del preu del lloguer, i ha sostingut que l'esquerra fa "els ulls grossos davant la inquiocupació", es posa traves als qui volen construir i no s'ajuda veritablement als qui volen llogar o comprar un primer habitatge.
"El preu del lloguer ha pujat gairebé un 4% i els contractes en el darrer any s'han desplomat un 15%. Si aquesta era la seva política estrella, com seran les altres? I per què passa això? És culpa de Trump, de la climatologia, de l'oposició? No. El problema és que es promet més habitatge i més assequible, però oferint continuïtat a les polítiques fracassades de Pedro Sánchez i Ada Colau", ha dit Fernández.
RENDIBILITAT
Illa ha replicat que en altres països on no governa l'esquerra, com Alemanya, els Països Baixos, França i els Estats Units, l'accés a l'habitatge també és un problema, i ha assenyalat els qui "volen fer un negoci" amb el dret a l'habitatge.
"Intervindrem per garantir que qui vulgui fer negoci el vagi a fer en un altre espai. No llogant habitatges cada vegada més cars per viure de renda i no permetre que la ciutadania pugui accedir a un habitatge", ha afirmat.
En aquest sentit, i en resposta a una pregunta del líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha recomanat als inversors fixar-se en la borsa i no en l'habitatge.
"Vostè vol fer negoci, vol guanyar molts diners? No n'hi ha prou amb una rendibilitat del 10%? En vol una del 15, en vol una del 20? Doncs vagi a un altre lloc. Miri, la borsa està pujant molt. Però no ho faci amb l'habitatge", ha resolt.
IGNACIO GARRIGA
Per la seva banda, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat el desastre i la manca de convivència en alguns barris de Catalunya, de la qual cosa ha culpat l'esquerra: "Han condemnat la gent humil a viure entre inseguretat i en condicions de vida absolutament indignes. És a dir, en condicions de vida tercermundistes".
Illa ha respost que la política del seu govern, a diferència de la de Vox, no és visitar els barris per "fer-se la foto", sinó per ser als barris, invertir-hi i rehabilitar, i resoldre els seus problemes.
"Tornarà vostè a aquell barri? O hi va anar per fer-se la foto per a la pregunta d'avui?. Està al cas que el Govern de la Generalitat ha tornat a posar en marxa un pla de barris?", ha dit, en referència al barri de Campclar de Tarragona, al qual Garriga havia fet referència.