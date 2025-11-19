Illa defensa "recordar què va suposar la dictadura", 50 anys després de la mort de Franco

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat les polítiques de memòria democràtica per "recordar què va suposar la dictadura" franquista, amb motiu del 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, que es commemora aquest dijous.
Ho ha dit en resposta a dues preguntes d'ERC i la CUP durant la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, en què ha dit que és especialment necessari fer-ho en el moment actual: "El debat de les societats europees, també de la catalana, està entre autoritarisme i extrema dreta, i democràcia i pluralisme".
Per això, ha demanat unitat als qui defensen els valors democràtics per fer front a l'extrema dreta, i ha demanat a la CUP, que ha criticat la continuïtat del franquisme actual, que no es confonguin d'adversari: "No dubto de quin bàndol estic, ni dubto de quin bàndol estan vostès".
CATALÀ EN L'EDUCACIÓ
En la seva intervenció, Castillejo ha assenyalat la paradoxa que, a parer seu, suposa defensar la pluralitat i la democràcia actuals, però que "siguin els tribunals els qui dictin si el català pot ser una llengua vehicular o no" en l'educació a Catalunya.
Illa ha replicat que "afortunadament" ja no es prohibeix parlar el català, com durant el franquisme, i ha dit que respecte al català en l'educació, és un compromís del seu govern que continua sent un eix central de la seva política educativa.
CATALUNYA-PALESTINA
Illa també s'ha referit al partit amistós de futbol entre les seleccions de Catalunya i Palestina de dimarts, després que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, li hagi agraït que no hi assistís per no "blanquejar la deriva pro-Hamas i pro-Palestina que viu el país", tot i que ha apuntat que no hi va assistir perquè no està a favor de l'oficialitat de les seleccions catalanes.
El president ha respost que no hi va poder assistir perquè era a Madrid en el lliurament del Premi Blanquerna, però que el dia abans va rebre els representants palestins al Palau de la Generalitat per "mostrar la solidaritat de Catalunya amb la seva causa i per denunciar el genocidi que comet el govern de Netanyahu".