Illa reivindica la millora educativa "amb vocació d'excel·lència" en l'inici de curs

Sobre la prohibició dels mòbils, defensa "apagar-los i encendre els llibres"
GRANOLLERS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat un bon inici de curs 2025-2026 als estudiants de Catalunya i ha reivindicat el compromís del Govern amb la millora educativa, "amb vocació d'excel·lència", ja que considera que hi ha camí per recórrer.
En una visita aquest dilluns a l'Escola Ponent de Granollers (Barcelona) juntament amb la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha destacat que aquest curs comença amb un increment de docents, reduint la ràtio d'alumnes per aula, cosa que veu com un "indicador de qualitat", per dedicar més atenció als alumnes.
El nou curs comença amb 1.604.987 alumnes, 2.247 menys que l'anterior; 83.949 dotacions docents (1.672 més); i posant el focus en la millora de l'atenció a la diversitat i els resultats educatius dels estudiants catalans.
Illa ha volgut donar les gràcies als professionals que fan possible que aquest dilluns comenci el curs i destaca "el caràcter vocacional d'aquesta feina molt rellevant per al conjunt de la societat", a més dels ajuntaments per garantir el bon funcionament de les escoles.
"TENIM CAMÍ PER RECÓRRER"
El president ha destacat la necessitat de preparar els alumnes catalans per a un "món que requereix anar ben equipats i preparats" i assenyala que l'objectiu és, sobretot, el desenvolupament personal i treure el millor de cadascú.
"Volem que Catalunya sigui excel·lent en el desenvolupament d'aquesta competència que tenim, en el funcionament de tota la xarxa educativa del país. I sabem que, en aquest sentit, tenim camí per recórrer", ha afirmat.
Ha assegurat que el Govern es proposa desplegar un seguit de mesures per impulsar aquesta millora educativa i insisteix: "No volem simplement fer les coses ben fetes, sinó que les volem fer de manera excel·lent. Ambició en aquest àmbit, especialment en aquest àmbit tan rellevant per a la nostra societat".
Illa ha destacat l'aposta per més educació inclusiva; assegura que no es permetrà "cap tipus de discriminació" a l'escola i defensa que l'objectiu és acollir, integrar i enriquir, en les seves paraules.
COMPETÈNCIES I DISPOSITIUS
Ha remarcat el reforç de les competències lectora i matemàtica amb programes específics; la contractació de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials; l'increment del finançament de les places d'escola bressol; i noves places d'FP.
A més a més, assenyala que aquest serà el primer curs sense mòbils en l'etapa obligatòria --primària i ESO-- i, encara que recorda que el sistema educatiu català no és contrari a la tecnologia, considera que les pantalles i les tecnologies "s'han de quedar en un altre espai".
"A l'escola, a l'institut, un gest senzill però poderós: apagar els mòbils i encendre els llibres", i reitera que quan els alumnes són a les aules, la millor manera de desenvolupar-se és deixant les pantalles a part, i també considera que la societat té el deure d'educar en el bon ús de les tecnologies.