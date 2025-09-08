Illa prepara una estratègia davant els aranzels dels EUA perquè 2.000 noves empreses exportin

Les companyies ja poden accedir a ajuts de fins a 90.000 euros per diversificar mercats
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern prepara una estratègia d'internacionalització de l'economia catalana per al període 2026-2030, amb l'objectiu de fer front als aranzels imposats pels Estats Units que, entre altres objectius, pretén aconseguir que 2.000 noves empreses catalanes comencin a exportar.
"Es tracta de posar el motor econòmic internacional de Catalunya al màxim rendiment. Aquest motor no és el Govern només, aquest motor és la societat catalana en el seu conjunt", ha dit aquest dilluns en una compareixença al Palau de la Generalitat davant empreses, entitats i associacions vinculades a la internacionalització de l'economia.
A l'acte també hi han assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Oredig, i la consellera de Salut, Olga Pané.
L'estratègia, que ha de marcar el full de ruta de les polítiques d'internacionalització dels pròxims 5 anys, es vol elaborar "en estreta col·laboració amb el món de l'empresa" a través d'un procés de debat i consens amb els principals agents econòmics i socials, tant públics com privats, de Catalunya.
Per això, l'executiu d'Illa ja ha començat a celebrar trobades amb els sectors més afectats pels aranzels, com el químic, el farmacèutic, el metal·lúrgic o el del vi i el cava.
300 COMPANYIES MÉS AMB FILIALS
Tot i que el projecte l'elaborarà l'agència per a la competitivitat Acció i es presentarà el pròxim 11 de novembre en la trobada empresarial 'Beyond Catalonia', Illa ha avançat algunes de les línies estratègiques que seguirà.
Així, el president català vol mantenir el lideratge català en el volum d'exportacions (26%) en el conjunt d'Espanya, aconseguir que 2.000 noves empreses comencin a exportar i sumar 300 companyies amb filials a l'estranger, fins a arribar a les 3.500.
Com que actualment només 4 de cada 10 empreses que exporten esporàdicament ho torna a fer l'any següent, l'estratègia inclourà un programa públicoprivat per a la iniciació a l'exportació que estarà disponible a partir del gener.
"També hem d'estar sincronitzats i alineats amb Europa, com ja he expressat en altres ocasions, crec que qui vulgui actuar en solitari no va pel camí correcte", ha afegit Illa, que ha apostat per fer pinya davant les dificultats.
4 LÍNIES D'AJUTS
Illa també ha anunciat que des d'aquest mateix dilluns les empreses catalanes ja poden accedir a línies d'ajuts de fins a 90.000 euros per a la diversificació de mercats i l'impuls a les exportacions, i ha detallat que presentarà les mesures el pròxim 17 de setembre a València, en un acte organitzat pel Ministeri d'Economia.
En concret, són 4 línies d'ajuts gestionades per Acció i que s'emmarquen en el primer paquet de 50 milions aprovat al juliol per fer front als aranzels: "Ajuts directes a aquelles empreses que els necessitin, per poder augmentar la seva internacionalització i que no facin ni un pas enrere", ha dit Illa.
CREACIÓ DE FILIALS I CREIXEMENT
La primera línia consisteix en ajuts a la multilocalització per a la creació de filials a l'exterior i, amb un pressupost de 9 milions d'euros, permetrà a les empreses optar a un import màxim de 80.000 per projecte.
Amb una dotació de 8 milions d'euros, la segona línia oferirà fins a 30.000 euros per a la promoció internacional de les companyies, i amb un pressupost de 4,5 milions, una altra línia impulsarà el creixement de les empreses amb ajuts de fins a 90.000 euros.
Finalment, els cupons d'internacionalització oferiran un ajut màxim de fins a 10.500 euros perquè les companyies desenvolupin la seva estratègia d'internacionalització i planifiquin el procés exportador més adequat.