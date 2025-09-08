Illa aposta per simplificar els tràmits per facilitar l'adquisició de sòl per a habitatge

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest dilluns per simplificar els tràmits perquè els ajuntaments puguin posar a disposició dels promotors d'habitatge solars per a la construcció d'habitatge.
En el tancament de la jornada 'L'habitatge, un repte de país' al Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha defensat que la regulació en aquest àmbit, sense deixar de ser garantista, sigui "molt més simplificada", i ha defensat facilitar la incorporació de més sòl perquè adquireixi la condició de solar edificable.
Ha defensat en aquest sentit modificacions en la llei d'urbanisme perquè "d'una manera no controvertida, diàfana des del punt legal", puguin tenir aquesta condició per poder acollir habitatges protegits.
Bona part de la solució, segons el president, passa per construir més habitatge, i ha assenyalat que és una de les prioritats del Govern, mitjançant el pla de construcció de 50.000 habitatges protegits fins al 2030: "Si no construïm, no resoldrem aquesta qüestió. I una part d'aquest habitatge, pensem nosaltres, ha de ser habitatge protegit".
Illa ha assegurat que el dèficit d'habitatges a Catalunya està estimat en 150.000 que s'han de construir i "amb necessitats creixents", per la qual cosa ha considerat necessari comptar amb la col·laboració de tots els actors, també del sector privat.
LLEI D'HABITATGE
Més enllà de la construcció d'habitatge, Illa ha defensat la intervenció del mercat, cosa que passa, ha dit, en molts àmbits, perquè de vegades la llei del lliure mercat i de l'oferta i la demanda "no acaba de resoldre" algunes qüestions.
"Jo entenc que fer servir aquesta expressió espanta", ha dit, però ha defensat que en altres casos els governs també han intervingut i ho ha exemplificat amb l'opa de BBVA al Sabadell, amb les conseqüències econòmiques de la guerra de Rússia a Ucraïna o la covid-19.
Illa ha dit que el Govern ja aplica o aplicarà pròximament mesures regulatòries del mercat, com la llei d'habitatge estatal, de la qual fa un balanç positiu, o amb la regulació dels lloguers de temporada o els allotjaments turístics, regulació en aquest últim cas que creu que és important que cada ajuntament "pugui decidir en funció de la seva realitat".