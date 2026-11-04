Illa reivindica la gestió de Puente i que doni la cara malgrat dimitir: "No tots som iguals"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la gestió del PSOE al capdavant del Ministeri de Transports i Mobilitat Urbana en els últims 8 anys, i també la del ministre Óscar Puente, malgrat la seva dimissió: "No tots som iguals", ha dit en la sessió de control al Govern de la cambra catalana aquest dimecres, a preguntes de Junts.
"Soc amic del ministre Óscar Puente. M'agrada d'ell la seva sinceritat. M'agrada d'ell que dona sempre la cara. I m'agrada d'ell que és un home que treballa i pot exhibir resultats", i ha afegit que Puente ha donat extenses explicacions davant el Congrés i la premsa.
Ha defensat que, amb el PSOE al capdavant del Govern central, hi ha hagut millores a la xarxa ferroviària i per revertir la "sequera inversora", especialment a Catalunya, tot i que veu necessari recuperar la confiança en el sistema, la qual cosa creu que és feina de tots.
JUNTS CRITICA LA "DESINVERSIÓ"
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha discrepat de la valoració d'Illa, ha qualificat la gestió del PSOE de nefasta i vergonyosa, i ha recomanat a Illa seguir els passos de Puente: "Podrien seguir l'exemple".
Sales ha acusat el president de defensar l'indefensable per protegir el PSOE: "Vostè dirà que està orgullós del ministre Puente? Exactament de què? De les frivolitats? De la prepotència? De sumar dues tragèdies a les seves esquenes? De la seva desinversió a Rodalies? O que en la pitjor crisi ferroviària a Catalunya no es va dignar a posar-hi un peu?".
Illa ha respost, sobre la denúncia de Junts a Renfe i Adif als tribunals, que els problemes a la xarxa "no es resolen" als jutjats, sinó governant, i ha recordat que Junts va nomenar un representant afí al seu partit en el consell d'administració de Renfe.
ELS COMUNS DEMANEN "BLINDAR" EL TREN
La líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, ha considerat que, més enllà de la dimissió de Puente, és imprescindible un debat sobre el model ferroviari i repensar la liberalització i externalització de la xarxa, i ha avisat que "retallar acaba tenint conseqüències dramàtiques".
Ha demanat a Illa que influeixi en el Govern central per "blindar el tren com a servei públic"; auditar la xarxa i no planificar més alta velocitat fins a garantir la seguretat de l'actual; dimensionar els recursos, i prioritzar els trens respecte a projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
Illa ha coincidit amb Albiach que hi hagi una "presència clara i nítida de l'Estat" a la xarxa ferroviària, però ha rebutjat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona tingui a veure amb la manca de manteniment en els trens, perquè assegura que es finança amb les taxes aeroportuàries.