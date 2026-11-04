Illa defensa anar "a fons" contra les plataformes que no col·laborin per impedir delictes

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat anar "a fons" contra les companyies tecnològiques que no col·laborin amb les autoritats quan, a través de les xarxes socials, es cridi a cometre actes delictius i vandàlics com els del passat 24 d'octubre a Barcelona.
"És un camí difícil de seguir, però he donat instruccions que es vagi a fons en aquesta qüestió. Sé que som, en aquest sentit, un punt pioners", ha afirmat en la sessió de control al Govern aquest dimecres del Parlament, en resposta al president de PSC-Units, Ferran Pedret.
Pedret ha lamentat que, 25 anys després de l'eclosió de les xarxes socials, actualment siguin un vehicle per difondre missatges que inciten a actes delictius: "Han servit perquè alguns acumulin molta riquesa, i amb aquesta riquesa acumulin molt poder".
Illa ha explicat que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va convocar divendres passat "tots els representants de les xarxes socials a Espanya i a Catalunya" per demanar-los col·laboració per no reproduir aquests missatges i els va anunciar que la Generalitat estudiaria actuacions legals contra les companyies i els seus representants si no ho aturen.
"No és acceptable, de la mateixa manera que no seria acceptable en cap altre mitjà de comunicació. I aquí hi hem de posar un fre, perquè, si no, provoquen caos i disrupció. I això no ho volem", ha expressat.