Illa defineix el seu ex-cap de gabinet com una persona de "gran categoria humana" i honorable

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit aquest dimecres el seu ex-cap de gabinet, Eduard Rivas, com una persona de "gran categoria humana" i honorable.
Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Parlament després que el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i la d'AC, Sílvia Orriols, hagin preguntat a Illa per la dimissió de Rivas.
Garriga ha assegurat que Rivas ha dimitit per "estar relacionat amb casos de malversació de fons públics" quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona).
Per la seva banda, Orriols ha afirmat que "semblava que desviava fons destinats a persones amb discapacitat al seu compte corrent propi".
AGRAEIX LA FEINA DE RIVAS
Illa ha respost a Garriga que Rivas "és una persona d'una gran categoria humana", que li agraeix la feina feta i que li va presentar la renúncia i ell la va acceptar.
"No ha presentat mai factures de l'AMPA dels seus fills davant el Parlament de Catalunya, com ha fet vostè", ha respost Illa a Garriga, el qual ha titllat de demagog.
En la resposta a Orriols, Illa ha defensat que Rivas és una persona honorable: "No ha col·locat la seva filla enlloc, com ha fet vostè".
Ho ha dit en referència a les presumptes irregularitats que estudia l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per la contractació per part de l'Ajuntament de Ripoll (Girona) de la filla d'Orriols com a policia local.