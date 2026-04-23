Illa recupera la xocolatada a la Generalitat per Sant Jordi 20 anys després

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert aquest dijous, diada de Sant Jordi, una recepció institucional al Palau de la Generalitat, i ha recuperat la tradicional xocolatada al Pati dels Tarongers, a la qual han assistit uns 300 representants institucionals, civils i culturals de Catalunya.
Després del discurs institucional i la missa de Sant Jordi, a la capella del Palau, oficiada pel cardenal arquebisbe de Barcelona i el prior de la capella, Josep Maria Turull, i poc abans de les 10 hores, ha començat la recepció, després de la benedicció de les parades de roses del Palau.
Illa ha volgut recuperar en el seu segon Sant Jordi com a president la tradicional xocolatada després que l'any passat es cancel·lessin els actes lúdics arran del dol oficial per la mort del papa Francesc; la tradició es va instaurar durant la presidència de Jordi Pujol, i es va fer per última vegada el 2006.
ASSISTENTS
A més dels consellers del Govern, hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
El Govern ha convidat a la recepció representants de tots els grups del Parlament, i hi han assistit la portaveu del PSC-Units, Elena Díaz; la líder de Junts a la cambra, Mònica Sales; la portaveu d'ERC, Ester Capella; el portaveu del PP, Juan Fernández; la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, i altres diputats d'aquestes formacions.
També els expresidents de la Generalitat José Montilla i Artur Mas; l'expresidenta del Congrés Meritxell Batet, i l'exconseller d'Economia Jaume Giró; també el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Miquel Esquius.
La recepció ha comptat amb membres del cos consular, i del món empresarial i sindical, com el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; la membre del Comitè Executiu de Pimec, Maria Teixidor; i també educatiu, com els rectors de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joan Guàrdia i Javier Lafuente.
Alguns escriptors i representants del món cultural també hi han participat en un dia que sol ser atrafegat per al gremi, a més de representants dels mitjans de comunicació.
Finalment, Illa ha volgut convidar especialment dues persones migrants que estan en procés de regulació, qüestió que ha protagonitzat part del seu discurs institucional: "Volem que puguin contribuir a la prosperitat del país amb plenitud. És a dir, amb drets i amb deures".
REPRESENTANTS POLÍTICS
Reunir representants polítics a la Generalitat ha servit perquè hi hagués alguna conversa breu i distesa, fins i tot irònica, sobre alguns dels assumptes d'actualitat política a Catalunya, com els pressupostos i el Consorci d'Inversions, tot i que la diada de Sant Jordi "no és dia de titulars", ha assenyalat un membre del Govern.
La xocolata calenta --sense lactosa per a tothom a petició d'algun dels presents-- ha endolcit les converses, i el distès ambient ha permès elogis dels membres de l'oposició al Govern: "És bona la xocolata", ha admès un destacat líder de l'oposició al president Illa, a qui una consellera ha contestat de manera irònica que l'ha estat preparant el mateix president des de les 6 del matí.
ROSES I LLIBRES
Després de la xocolatada, Illa ha rebut a la Generalitat la Colla dels Gegants de Sant Jordi, ha mantingut una trobada amb les pubilles i els hereus de Catalunya 2025, amb el gremi de pastissers i forners, i visitarà les parades de roses.
A primera hora de la tarda, passejarà, acompanyat per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per les parades de llibres i roses del centre de Barcelona.