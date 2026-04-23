Illa veu en Sant Jordi un exemple "tan necessari" de fraternitat i humanitat de Catalunya al món

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dijous durant la diada de Sant Jordi que, amb aquesta celebració, Catalunya mostra al món sencer un exemple "tan necessari avui" de fraternitat i d'humanitat.
Illa ha destacat que Catalunya ha recuperat "la capacitat" i la presència per liderar a Europa i al món i que els termòmetres econòmics i morals demostren que el futur a Catalunya és bo, ha dit en una declaració institucional per la diada, en la qual ha assegurat que l'admiració del món per la celebració es basa en que totes les persones són benvingudes i partícips.
"Malauradament, el món s'ha endinsat en una nova espiral de guerra amb conseqüències per a la majoria de països. Em sento plenament orgullós, sentim-nos tots plegats orgullosos de l'altura moral que hem demostrat. A Catalunya tenim clar que els números més importants no són els del preu del petroli, sinó els de les vides que s'estan perdent. Els catalans i catalanes no som aliens a aquest dolor", ha dit.
Illa ha valorat el procés de regularització de migrants i les polítiques en habitatge del Govern com l'exemple d'una Catalunya oberta i pròspera.
"A Catalunya ens guia una màxima moral irrenunciable: totes les persones que viuen i treballen al nostre país mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats, els mateixos deures i responsabilitats", ha dit.
REGULARITZACIÓ I HABITATGE
Sobre la regularització extraordinària de migrants, el president català ha manifestat que aquesta és memòria i futur, i ha assegurat que el Govern, "com la immensa majoria social del país", està plenament compromès perquè aquest procés es dugui a terme de la manera més ordenada i en benefici de tothom.
"Aquests dies hem iniciat el procés de regularització de persones immigrants. Parlem de veïns i veïnes dels nostres barris, pares i mares a les escoles, treballadors i treballadores que ja són a Catalunya. Volem que puguin contribuir a la prosperitat del país amb plenitud. És a dir, amb drets i amb deures", ha precisat.
Respecte a l'habitatge, ha apuntat que Catalunya està desplegant la política d'habitatge "més ambiciosa que cap altra comunitat autònoma", que s'està construint més habitatge públic que ningú a Espanya i que s'està aconseguint contenir la pujada dels preus.
CATALÀ
Ha atribuït Sant Jordi a l'"expressió alegre de tot un país" de vincles humans, que considera que comencen per la cultura i la llengua, i ha remarcat que la Generalitat està invertint en la promoció i el foment de la llengua amb les 150.000 places per aprendre el català.
"Cada nou catalanoparlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu d'un país".
FUTUR
Malgrat la bona situació que descriu en la qual Catalunya es troba, ha expressat que hi ha per davant un camí de millora, i ho ha exemplificat en infraestructures, en prevenció d'incendis, a les aules i les granges, als barris i als centres d'atenció primària, a les llars de les famílies i en les empreses.
"Amb un lideratge clar i obert: per acordar el millor finançament de la història de Catalunya i per ser el territori més innovador en ciència i salut. Amb una actitud realista i estratègica perquè Catalunya compti amb un projecte de país sòlid per als pròxims deu anys", ha apuntat.
Ha desitjat una bona diada a tots els catalans i catalanes "amb unitat i alegria" i ha resolt el discurs instant a recordar totes aquelles persones que més ho necessiten.