Collboni subratlla el compromís de Barcelona amb la literatura en una diada de Sant Jordi "única"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha obert aquest dijous la diada de Sant Jordi amb una defensa del compromís de la ciutat amb la literatura, que aquests dies la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi d'Escriptors (Icorn), i ha reivindicat la jornada com "única i excepcional".
"Avui és el gran dia. El gran dia de la cultura catalana. Del llibre, del patró de Catalunya i de l'amor", ha afirmat l'alcalde en el tradicional esmorzar a la Virreina de Barcelona que serveix de tret de sortida a la diada.
Collboni ha afirmat que hi ha ciutats que celebren la literatura, però que Barcelona "la viu, la respira, la camina i la defensa", i ha dit que poques maneres hi ha d'estimar-la com omplir-la de llibres i roses en un dia que la ciutat es declara obertament romàntica i una mica més sàvia.
Sant Jordi "converteix els carrers en llibreries i els lectors en exploradors", perquè ha remarcat que també és el dia dels lectors, en un any de rècord en el qual hi haurà més de 6.000 punts de venda entre llibres i roses.
Coincidint amb la celebració de l'assemblea de l'Icorn, de la qual Barcelona és membre, ha subratllat que escriure "continua sent un acte de resistència, més que mai", i ha subratllat que la trobada ha acollit veus diverses que imaginen futurs diferents als seus països.
Collboni ha emfatitzat que Barcelona, com a ciutat literària, cuida aquestes veus i els proporciona un espai de seguretat i tranquil·litat, i ha defensat integrar la seva lluita en la festa de Sant Jordi: "La literatura pot ser un arma poderosa", ha afegit.
LAURA HUERGA
La presidenta del PEN Català, Laura Huerga, ha explicat que unes 250 persones s'han reunit en l'assemblea general de l'Icorn a Barcelona, i ha agraït als autors la seva "lluita i compromís".
"Els drets lingüístics són drets humans", ha reivindicat Huerga, després d'assegurar que a Catalunya encara hi ha dificultats per a un ús normal de la llengua catalana en diversos àmbits, que ha despertat aplaudiments entre els assistents.
A l'esmorzar de la Virreina hi han assistit escriptors com Biel Mesquida, recent Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Eva Baltasar, Màrius Serra, Roger Bastida, Toni Cruanyes, Coia Valls i Núria Cadenes, a més de la pregonera Ali Smith.