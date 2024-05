Illa (PSC) rebutja l'OPA del BBVA sobre el Sabadell: "No anem per bon camí"

Afirma que nomenar un major dels Mossos en les eleccions "no és bo per a ningú"

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dijous l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil formulada pel BBVA sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell: "El mateix nom 'hostil' ja indica que no anem per bon camí".

Així s'ha expressat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que no creu que sigui "bona per als clients" del sistema financer.

"No ho veig. Primer, per una qüestió de competència, és una excessiva concentració del sector financer", ha afegit Illa, que ha afirmat que la fusió no ajuda, segons ell, en qüestions com la inclusió financera o els llocs de feina.

També ha apuntat que està en contra de la decisió del BBVA per una qüestió de poder de decisió a Catalunya i de formes, i ha dit: "La meva opinió és que tant de bo no prosperi".

MOSSOS D'ESQUADRA

D'altra banda, Illa ha afirmat que nomenar un major dels Mossos d'Esquadra en ple procés electoral "no és bo per a ningú" i ha dit que ell no ho faria.

Ho ha dit preguntat per l'entrevista que fan aquest divendres el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i la comissària Alícia Moriana, els dos únics candidats a la plaça de major de la policia catalana.

"En el cos hi pot haver dos majors. Jo no crec que estigui malament, està bé. Jo no ho faria convocant un procés electoral, em sembla que no és bo ni tan sols per a la persona, sigui quina sigui, ser nomenada. Crec que no és bo que sigui així", ha sostingut.

Quant al seu anunci de nomenar l'ex-comissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero per ser director general dels Mossos si presideix el Govern, ha assegurat que es deu al fet que l'àrea de la seguretat és molt rellevant, a parer seu: No només no s'han fet les coses bé, sinó que hem retrocedit".

"He donat el nom de dues persones que em sembla que són conegudes per tothom i prou competents", ha afegit també respecte a la voluntat de nomenar l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, consellera d'Interior.