L'helicòpter del president iranià Raisi, desaparegut després d'un "aterratge forçós"

Més de 40 equips de rescat el busquen i l'Estat Major activa "tots els mitjans" de l'Exèrcit



MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de l'Interior iranià, Ahmad Vahidi, ha confirmat que un helicòpter en què viatjava el president del país, Ebrahim Raisi, s'ha vist obligat a un "aterratge forçós" aquest diumenge en una zona muntanyenca i inaccessible de la província d'Azerbaidjan Oriental, en l'extrem nord d'Iran, i està desaparegut.

El ministre ha explicat que l'aparell, que portava al mandatari de retorn d'un acte protocol·lari a Azerbaidjan, s'ha vist obligat a descendir per causa d'una densa boira i que una vintena d'equips de rescat van cap a la zona.

"Cal tenir en compte que la zona ara mateix és complicada i és difícil establir comunicació", ha afegit el ministre, sense més detalls, segons l'agència semioficial de notícies iraniana Mehr.

Les autoritats iranianes creuen que l'helicòpter es trobaria aproximadament a la zona de Kalibar, a uns 30 quilòmetres de la frontera amb Azerbaidjan, on el mandatari i la seva comitiva havien participat abans en la inauguració d'una presa, acompanyant al president azerí, Ilham Aliyev.

Més tard, el vicepresident executiu, Mohsen Mansuri, ha explicat que tres helicòpters van partir alhora de Tabriz a les 13. Poc després un d'ells, el que transportava Raisi, va informar que "la gravetat de l'incident no és molt greu". Els dos helicòpters que acompanyaven el de Raisi van sobrevolar la zona mitja hora, però no van localitzar l'aparell. "Tenim un radi de dos quilòmetres" en què pot estar l'helicòpter de Raisi, ha indicat Mansuri.

Els mitjans oficials iranians han confirmat que en aquests helicòpters hi havia, entre altres dirigents, el ministre d'Exteriors, Hosein Amirabdolahian, de què tampoc hi ha notícies.

El cap de l'Estat Major de les Forces Armades iranianes, Mohammad Bagheri, ha ordenat "l'ocupació de totes les capacitats i equips necessaris per buscar l'helicòpter del president".

A més s'ha mobilitzat la Brigada Sabrin de les forces especials de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos militar i ideològic d'elit de les Forces Armades iranianes.

MÉS DE 40 EQUIPS DE RESCAT

El cap de la Mitja Lluna Vermella Iraniana, Pir Hosein Kolivand, ha confirmat el desplegament d'un dispositiu de rescat format per 46 equips de resposta ràpida amb 230 professionals que rastrejaran la zona a peu davant de la impossibilitat d'apropar-se en helicòpter.

Hi ha equips procedents de les províncies d'Azerbaidjan Oriental, Teheran, Alborz, Ardabil, Zanyán i Azerbaidjan Occidental que estan sota el comandament directe de Kolivand i avancen ja cap al lloc on es creu que va passar l'accident.

No obstant això, les tasques s'han vist dificultades per la boira i la pluja, que segons les previsions seguiran les properes hores i també dilluns.

"Estem fent tots els esforços possibles, i hem llançat avions no tripulats, però ara mateix una recerca per aire és impossible, i la zona és accidentada i muntanyenca", ha manifestat en declaracions recollides per l'agència semioficial ISNA.

El vicepresident iranià, Mohamad Mojber, està viatjant a la capital de la província, la ciutat de Tabriz, per encapçalar una cèl·lula de crisi i coordinar el rescat.

També el líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, ha apel·lat a les oracions per demanar que "l'honorable president i els seus acompanyants tornin als braços de la nació". "Tot el món ha de pregar per la salut d'aquest grup de serfs", ha dit.

EUA SEGUEIX TOTES LES INFORMACIONS

Entre les primeres reaccions internacionals destaquen les d'Estats Units: el Departament d'Estat està "observant totes les informacions sobre el possible aterratge forçós a Iran de l'helicòpter que transportava el president d'Iran i el ministre d'Exteriors".

"No farem més comentaris en aquest moment", ha afegit el comunicat recollit per la cadena ABC.

HAMÁS

El moviment islamista palestí Hamás ha declarat el seu suport al poble iranià a través d'un comunicat del seu portaveu, Ezzat al Rashq.

"El nostre cor està amb la nació iraniana, amiga i germana, i demanem a Déu que compadeixi i cuidi el president iranià, el ministre d'Exteriors i altres acompanyants", diu el comunicat recollit per la cadena libanesa Al Mayadin.