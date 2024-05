Albares convoca l'ambaixador argentí a Espanya i amenaça amb trencar relacions arran de les declaracions de Milei

El rebrà ell mateix al Ministeri i li exigirà novament "disculpes públiques"

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha convocat aquest matí a la seu del Ministeri l'ambaixador de l'Argentina a Espanya, Roberto Bosch, per exigir-li que el mandatari del seu país, Javier Milei, expressi unes "disculpes públiques" després d'acusar de "corrupta" la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Segons ha explicat en una entrevista a La1, recollida per Europa Press, serà ell mateix qui rebi "personalment" l'ambaixador argentí, mentre que normalment en aquest tipus de casos és un altre alt càrrec del Ministeri qui ho fa, i li exigirà "disculpes públiques".

En una entrevista anterior en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, el ministre també ha deixat la porta oberta a trencar relacions amb l'Argentina si Milei no demana perdó pel que ha considerat com un "atac" i una "ingerència" en la política interna d'Espanya, després de referir-se a l'entorn familiar de Sánchez en un acte organitzat per Vox aquest diumenge a Madrid.

"Aquest mateix matí he convocat l'ambaixador de l'Argentina (Javier Bosch) i li traslladaré l'exigència de disculpes públiques per part de Javier Milei. Esperem aquestes disculpes i d'ara en endavant actuarem en conseqüència si no n'hi ha", ha expressat el cap de la diplomàcia espanyola.

"És un fet únic en els presidents que visiten Espanya, i totalment únic en els presidents de l'Amèrica Llatina, que sempre en la seva primera visita sol·liciten trobades amb diverses institucions espanyoles" que Milei no ho fes en la seva primera visita a Espanya, ha esgrimit en una altra entrevista a Onda Cero.

Malgrat això, es van posar a la seva disposició tots els mitjans necessaris i "ell va respondre amb aquest atac frontal que, per descomptat, no podem permetre", ha afegit, insistint en la gravetat que l'atac a les institucions es produís a la capital.

EL GOVERN CENTRAL ACTUARÀ EN CONSEQÜÈNCIA SI NO HI HA DISCULPES

"Nosaltres esperem i exigim aquestes disculpes públiques i actuarem en conseqüència segons es vagin produint els fets", ha recalcat. Preguntat expressament si el següent serà la ruptura de relacions amb l'Argentina, el ministre ha indicat que no s'anunciarà "prèviament", sinó que actuarà quan ho hagi de fer.

D'altra banda, Albares ha admès que si les declaracions de Milei s'haguessin produït a Buenos Aires i no a Madrid durant l'acte organitzat per Vox "hi hauria hagut una reacció, per descomptat, però té una gravetat excepcional que això hagi passat a Espanya, en la primera visita que realitza el president de l'Argentina, quan a més no ha sol·licitat cap entrevista ni cap trobada amb cap institució espanyola".

Les declaracions del ministre d'Afers Exteriors tenen lloc un dia després que cridés l'ambaixadora d'Espanya a l'Argentina a consultes 'sine die', la qual cosa suposa la retirada temporal de la representant espanyola del país llatinoamericà. Les ha fet en reacció a la referència que Milei va fer de la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui va acusar de ser "corrupta".

Albares va exigir ahir (diumenge) "disculpes" en una declaració institucional des del complex de La Moncloa per part del mandatari argentí, advertint que en cas de no produir-se, prendrà "totes les mesures" que consideri oportunes per defensar la "sobirania i dignitat" espanyoles.